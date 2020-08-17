17-летний парень решил покататься на чужой машине и врезался в столб.

Утром 16 августа в полицию обратился житель села Богодаровка Шевченковского района и сообщил, что ночью неизвестный угнал его автомобиль "ВАЗ-21104", который он оставил рядом с домом.Как рассказали в пресс-службе ГУНП, уже через несколько часов работники Шевченковского отделения полиции разыскали подозреваемого в угоне, которым оказался 17-летний местный житель, а разбитый в результате аварии автомобиль правоохранители обнаружили у местного пруда. Его эвакуировали на площадку изъятого автотранспорта.Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.