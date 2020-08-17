16 августа на территории области случилось 33 пожара сухостоя в природных экосистемах. Как сообщили в ГСЧС, огнем уничтожено более 17 га сухой растительности.

Крупнейший за сутки пожар произошел в с. Вернополье на Изюмщине. Там из-за выжигания сухостоя огонь перекинулся на лесополосу и скошенное поле. Общая площадь горения составила 6 га. Чтобы потушить этот пожар, спасателям 28-й Государственной пожарно-спасательной части и работникам лесного хозяйства понадобилось более четырех часов.Вечером произошло возгорание сухой травы на краю поселка Бабаи Харьковского района на площади 4 га. С ним боролись два оперативных пожарно-спасательных подразделения из Харькова.Как рассказали в ГСЧС, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, люди продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.