Ежегодная премия Global Teacher Prize Ukraine объявила 50 лучших учителей страны. От харьковского региона в перечень попала преподавательница украинского языка и литературы школы «Ранок» Юлия Должанская. Всего на конкурс было подано 3000 заявок.

Ученики Юлии являются лауреатами литературного конкурса и защит научно-исследовательских работ. Среди воспитанников учительницы немало детей с особыми образовательными потребностями. По ее инициативе в школе неоднократно реализовывались различные социальные проекты. Уже несколько лет подряд Юлия активно участвует в региональных конференциях для школьных педагогов EdCamp, в частности в роли спикера. Имеет награды областного уровня за блог «Готовимся к ВНО по украинскому языку и литературе».«Показателем успеваемости учащихся, по моему мнению, является не их оценка на экзаменах, хотя это тоже важно, а то, как они приспособлены к жизни, умеют быть счастливыми, успешными вне школы. Научились ли дети критически мыслить и осмысливать информацию, любить читать, быть патриотами », - делится Юлия.31 августа будет объявлен 10 лучших учителей Украины. Победителя объявят 3 октября. Он получит 250 000 гривен, участие и обучение в GLOBAL EDUCATION & SKILLS FORUM.

Global Teacher Prize Ukraine - это ежегодная национальная премия, миссия которой подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию Global Teacher Prize Ukraine основала ГС «Освитория» в 2017 году