Выбирая продукты, следует внимательно читать их состав, указанный на этикетке – маркировка подскажет натуральный это продукт или не совсем.

Комментируя новый закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко отмечает, что перечень ингредиентов должен приводиться от большего к меньшему.– То есть первым указывается тот ингредиент, которого больше всего. Кстати, такое требование существовало и до принятия данного закона, – поясняет он. – К примеру, если первым в составе колбасы обозначено куриное мясо, то понятно, что курятины в ней больше всего.Часто производители пишут на этикетке слово «натуральный». Согласно новому закону, обозначать продукты термином «натуральный» разрешается, только если они соответствуют следующим критериям:– не произведены из сырья искусственного происхождения;– продукт или ингредиент не содержит добавок искусственного происхождения;– продукт или ингредиент не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов, стабилизаторов, пищевых добавок, подсластителей;– продукт или ингредиент получен или произведен из сырья в результате физических, ферментативных или микробиологических процессов переработки;– продукт или ингредиент произведен без применения методов генной инженерии.– Если производитель заменил молочный жир, например, пальмовым или добавил в продукцию консерванты либо стабилизаторы, на таком продукте не разрешается ставить надпись «натуральный», – говорит Владимир Величко. – К нарушителю этих норм может быть применен штраф в размере 3–5 минимальных зарплат (сейчас это 14,2–23,6 тысячи гривен).В магазинах продается немало замороженной продукции, к качеству заморозки которой у покупателей возникает много вопросов. Например, после размораживания рыбы остается много воды и мало самой рыбы.– В законе обратили внимание на проблему и указали, что на маркировке должна быть указана общая масса и масса непосредственно продукции. Также на этикетке нужно указывать дату замораживания продукта, – рассказывает специалист. – Кроме того, отныне на маркировке той же рыбы должно быть написано: «разморожена». Конечно, если до продажи товар замораживали.Итак, информация, которая должна быть обязательно указана на продукте:– количество пищевого продукта в установленных единицах измерения;– минимальный срок годности или дата «употребить до...»;– наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов, ответственного за информацию о продукте, а для импортируемых товаров – наименование и местонахождение импортера;– для напитков с содержанием этилового спирта свыше 1,2 процента объемных единиц – фактическое содержание спирта в напитке;– информация о питательной ценности пищевого продукта;– инструкция по использованию – в случае, если отсутствие таковой затрудняет надлежащее использование пищевого продукта;– страна или место происхождения продукта;– данные о заморозке;– условия хранения или использования, если продукт требует специальных условий хранения.