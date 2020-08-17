Если вам уже откровенно надоели фильмы, напичканные избитыми, пошлыми шутками, то эта подборка, подготовленная экспертами Tripmydream, станет глотком чистого воздуха. Десять остроумных комедий заряжают позитивом и помогают расслабиться.
«Кролик Джоджо»
США, трагикомедия, 2019 г.
События разворачиваются в конце Второй мировой войны, в самом сердце гитлеровской Германии. Главный герой – добрый и смышленый мальчишка по имени Джоджо, и его лучшим другом становится не кто иной, как Гитлер. Фюрер, правда, является лишь плодом мальчишеского воображения. Он то и дело приходит к Джоджо, чтобы заразить его очередной идеей или дать вредный совет. Так продолжается до тех пор, пока в доме мальчика не появляется неожиданная гостья. Она переворачивает его представления о мире с ног на голову.
За сценарий фильма новозеландский новатор Тайка Вайтити был награжден «Оскаром».
«Эта дурацкая любовь»
США, романтическая комедия, драма, 2011 г.
Кэл – среднестатистический сорокалетний американец. Ему определенно есть чем гордиться: прекрасный дом, надежная работа, дети и жена. Картина кажется Кэлу идеальной, пока супруга не сообщает о своем желании развестись. Она устала от скучной жизни, а потому завела интрижку на стороне. Герою кажется, что его жизнь разрушена, он съезжает на съемную квартирку и с головой погружается в депрессию. Его единственным спасением станет знакомство с молодым ловеласом Джейкобом, который является его полной противоположностью.
Роль Джейкоба принесла Райану Гослингу номинацию на «Золотой глобус» как лучшему комедийному актеру.
«Стэн и Олли»
Великобритания, Канада, США, биография, комедия, 2018 г.
Это байопик, посвященный истории комедийного дуэта, популярного в США в 1930-х годах. Лента показывает период в карьере комедиантов, когда их слава давно сошла на нет. Чтобы получить предложение именитого продюсера, герои отправляются в большое турне. В фильме присутствует едва уловимая грань между сценическими шутками героев и тем, как они подтрунивали друг над другом в реальной жизни.
Лента была впервые представлена публике в рамках знаменитого Лондонского кинофестиваля.
«Семь психопатов»
Великобритания, США, комедия, драма, криминал, 2012 г.
Ежедневно в Лос-Анджелесе теряется множество домашних собак. Хозяева животных даже не представляют, что за некоторыми исчезновениями стоит парочка мошенников. Билли и Ганс похищают питомцев, чтобы потом получить вознаграждение. Однажды к ним в руки попадает премилая ши-тцу, которая принадлежит суровому и беспощадному гангстеру Чарли.
Лента была выдвинута на премию Британской киноакадемии в категории «Лучший британский фильм». Режиссером проекта выступил оскароносный Мартин Макдонах.
«Книжный клуб»
США, романтическая комедия, драма, 2018 г.
История четырех женщин, которые отличаются друг от друга семейным положением, профессией и положением в обществе, но крепко дружат уже более 30 лет. Во многом им удалось так объединиться благодаря ежемесячным встречам «книжного клуба». Каждый раз подруги встречаются за обсуждением нового литературного произведения, попутно рассказывая о своей личной жизни. Однажды им в руки попадет скандальный бестселлер «50 оттенков серого».
Несмотря на то что фильм изобилует разговорами о сексуальных отношениях, это не пошлая история, а иронический рассказ о том, что любовь и дружба не знает возраста.
«О, где же ты брат?»
США, Великобритания, Франция, комедия, мюзикл, 2000 г.
Те, кто хорошо знаком с творчеством братьев Коэнов, ответственных за создание этой комедии, наверняка знают, что у них не бывает «плоских» проектов. Вот и первый коэновский мюзикл «О, где же ты брат?» основан не на чем-нибудь, а на легендарном эпическом творении Гомера «Одиссея». Конечно, сюжет пережил скачок во времени и множество изменений, но мотив угадывается.
Джордж Клуни за свою игру в фильме был награжден премией «Золотой глобус».
«Святой Винсент»
США, комедия, драма, 2014 г.
Старый ворчун Винсент давно потерял веру в человечество. Он старается не привязываться к людям и вместо этого проводит вечера с бутылочкой горячительного. Кажется, в эту картину практически невозможно вписать ребенка, но именно он однажды появится на пороге дома героя. Новая соседка Винсента попросит старика присмотреть за своим 12-летним сыном. А Винсент согласится. Так начнется история невероятной, но вдохновляющей дружбы.
Лента получила две номинации на «Золотой глобус» – за лучшую мужскую комедийную роль для Билла Мюррея и за лучшую комедию.
«Будь что будет»
США, романтическая комедия, 2009 г.
Не самая известная работа знаменитого режиссера Вуди Аллена. Главный герой ленты – циничный и самовлюбленный интеллектуал, бывший профессор Борис. За свою долгую жизнь ему так и не удалось нажить друзей, ведь окружающие кажутся ему недостаточно умными. Однажды на пороге дома героя появляется девушка по имени Мелоди, которая сбежала от своих консервативных родителей. Борис решает приютить беглянку, и это оборачивается чередой безумных романтических событий.
Фильм ознаменовал своеобразное возвращение Вуди Аллена домой, он был полностью снят в Нью-Йорке.
«Смерть Сталина»
Великобритания, Франция, комедия, драма, 2017 г.
В 1953 году, как только диктатор Иосиф Сталин отошел на тот свет, вокруг его еще не остывшего тела началась настоящая свистопляска с борьбой за власть и подковерными интригами. Именно этим событиям посвятил свою сатирическую ленту британский режиссер Армандо Иануччи. Главными героями фильма стали политические фигуры из ближайшего окружения Сталина: Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и др.
Лента не претендует на историческую правду, она основана на комиксе Фабьена Нури и Тьери Робена, опубликованном в 2010 году.