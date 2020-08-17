Если вам уже откровенно надоели фильмы, напичканные избитыми, пошлыми шутками, то эта подборка, подготовленная экспертами Tripmydream, станет глотком чистого воздуха. Десять остроумных комедий заряжают позитивом и помогают расслабиться.

«Кролик Джоджо»

«Эта дурацкая любовь»

«Стэн и Олли»

«Семь психопатов»

«Книжный клуб»

«О, где же ты брат?»

«Святой Винсент»

«Будь что будет»

«Смерть Сталина»

США, трагикомедия, 2019 г.События разворачиваются в конце Второй мировой войны, в самом сердце гитлеровской Германии. Главный герой – добрый и смышленый мальчишка по имени Джоджо, и его лучшим другом становится не кто иной, как Гитлер. Фюрер, правда, является лишь плодом мальчишеского воображения. Он то и дело приходит к Джоджо, чтобы заразить его очередной идеей или дать вредный совет. Так продолжается до тех пор, пока в доме мальчика не появляется неожиданная гостья. Она переворачивает его представления о мире с ног на голову.За сценарий фильма новозеландский новатор Тайка Вайтити был награжден «Оскаром».США, романтическая комедия, драма, 2011 г.Кэл – среднестатистический сорокалетний американец. Ему определенно есть чем гордиться: прекрасный дом, надежная работа, дети и жена. Картина кажется Кэлу идеальной, пока супруга не сообщает о своем желании развестись. Она устала от скучной жизни, а потому завела интрижку на стороне. Герою кажется, что его жизнь разрушена, он съезжает на съемную квартирку и с головой погружается в депрессию. Его единственным спасением станет знакомство с молодым ловеласом Джейкобом, который является его полной противоположностью.Роль Джейкоба принесла Райану Гослингу номинацию на «Золотой глобус» как лучшему комедийному актеру.Великобритания, Канада, США, биография, комедия, 2018 г.Это байопик, посвященный истории комедийного дуэта, популярного в США в 1930-х годах. Лента показывает период в карьере комедиантов, когда их слава давно сошла на нет. Чтобы получить предложение именитого продюсера, герои отправляются в большое турне. В фильме присутствует едва уловимая грань между сценическими шутками героев и тем, как они подтрунивали друг над другом в реальной жизни.Лента была впервые представлена публике в рамках знаменитого Лондонского кинофестиваля.Великобритания, США, комедия, драма, криминал, 2012 г.Ежедневно в Лос-Анджелесе теряется множество домашних собак. Хозяева животных даже не представляют, что за некоторыми исчезновениями стоит парочка мошенников. Билли и Ганс похищают питомцев, чтобы потом получить вознаграждение. Однажды к ним в руки попадает премилая ши-тцу, которая принадлежит суровому и беспощадному гангстеру Чарли.Лента была выдвинута на премию Британской киноакадемии в категории «Лучший британский фильм». Режиссером проекта выступил оскароносный Мартин Макдонах.США, романтическая комедия, драма, 2018 г.История четырех женщин, которые отличаются друг от друга семейным положением, профессией и положением в обществе, но крепко дружат уже более 30 лет. Во многом им удалось так объединиться благодаря ежемесячным встречам «книжного клуба». Каждый раз подруги встречаются за обсуждением нового литературного произведения, попутно рассказывая о своей личной жизни. Однажды им в руки попадет скандальный бестселлер «50 оттенков серого».Несмотря на то что фильм изобилует разговорами о сексуальных отношениях, это не пошлая история, а иронический рассказ о том, что любовь и дружба не знает возраста.США, Великобритания, Франция, комедия, мюзикл, 2000 г.Те, кто хорошо знаком с творчеством братьев Коэнов, ответственных за создание этой комедии, наверняка знают, что у них не бывает «плоских» проектов. Вот и первый коэновский мюзикл «О, где же ты брат?» основан не на чем-нибудь, а на легендарном эпическом творении Гомера «Одиссея». Конечно, сюжет пережил скачок во времени и множество изменений, но мотив угадывается.Джордж Клуни за свою игру в фильме был награжден премией «Золотой глобус».США, комедия, драма, 2014 г.Старый ворчун Винсент давно потерял веру в человечество. Он старается не привязываться к людям и вместо этого проводит вечера с бутылочкой горячительного. Кажется, в эту картину практически невозможно вписать ребенка, но именно он однажды появится на пороге дома героя. Новая соседка Винсента попросит старика присмотреть за своим 12-летним сыном. А Винсент согласится. Так начнется история невероятной, но вдохновляющей дружбы.Лента получила две номинации на «Золотой глобус» – за лучшую мужскую комедийную роль для Билла Мюррея и за лучшую комедию.США, романтическая комедия, 2009 г.Не самая известная работа знаменитого режиссера Вуди Аллена. Главный герой ленты – циничный и самовлюбленный интеллектуал, бывший профессор Борис. За свою долгую жизнь ему так и не удалось нажить друзей, ведь окружающие кажутся ему недостаточно умными. Однажды на пороге дома героя появляется девушка по имени Мелоди, которая сбежала от своих консервативных родителей. Борис решает приютить беглянку, и это оборачивается чередой безумных романтических событий.Фильм ознаменовал своеобразное возвращение Вуди Аллена домой, он был полностью снят в Нью-Йорке.Великобритания, Франция, комедия, драма, 2017 г.В 1953 году, как только диктатор Иосиф Сталин отошел на тот свет, вокруг его еще не остывшего тела началась настоящая свистопляска с борьбой за власть и подковерными интригами. Именно этим событиям посвятил свою сатирическую ленту британский режиссер Армандо Иануччи. Главными героями фильма стали политические фигуры из ближайшего окружения Сталина: Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и др.Лента не претендует на историческую правду, она основана на комиксе Фабьена Нури и Тьери Робена, опубликованном в 2010 году.