Согласно статистике, после существенного понижения цен на топливо в марте, из-за коллапса на мировом рынке нефтесырья, цены на бензин постепенно начинают расти.

Последний скачек цен на украинских АЗС произошел 7 августа. Тогда за литр бензина марки А-95 поднялась в среднем до 23 гривен. После этого рост стоимости топлива замедлился и уже почти две недели потребители наблюдают относительную стабильность на розничном рынке.Подробнее о ситуации на украинском и мировом рынке топлива рассказал телеканалу "р1" эксперт, генеральный директор ТД "Sunoil" Леонид Косянчук.