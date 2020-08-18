Макропрогноз Национального банка построен на предположении, что МВФ предоставит второй транш Украине в этом году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава центробанка Кирилл Шевченко.- Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в текущем году, - рассказал Шевченко.Вместе с тем он не назвал точных сроков получения второго транша, отметив, что "сейчас отпускной сезон".- Точные даты будут понятны ближе к концу августа, - добавил Шевченко.Напомним, первый с 2018 года транш МВФ в 2,1 млрд долларов Украина получила 12 июня.9 июня исполнительный совет МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины в размере пять миллиардов долларов, которая рассчитана на 18 месяцев.В качестве условия Украину обязали провести ряд структурных реформ и укрепить иммунитет банковской системы.