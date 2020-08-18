Новый астропрогноз может помочь вам сориентироваться в нашей быстроменяющейся жизни.

Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Ближайшие дни стоит посвятить занятиям, не требующим большого умственного напряжения.Ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается только поздравить и пожелать дальнейших успехов.На днях может произойти занятная ошибка – вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый человек вдруг хлопнет вас по плечу и поинтересуется здоровьем любимой таксы.Позвольте своему воображению увести вас далеко за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?В тихом омуте обычно водится что-то малопонятное, а потому пугающее. Таким омутом можете стать вы. Вы будете настолько странны, что, возможно, стоило бы переждать это время и не появляться на людях.Кто-то явно положил на вас глаз и, возможно, в ближайшее время вы станете объектом активных ухаживаний. Может, даже, наступит поворотная точка в вашей жизни... Завтрашний день хорош для преподнесения подарков.Занимайтесь преимущественно собственными делами, благо, их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие. Завтра можно смело впрягаться в многообещающий новый проект – должно получиться.Будьте осторожны, существует вероятность сказать что-то не то в самый неподходящий момент. А среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка-другая особо чувствительных персонажей.Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сейчас это должно получаться виртуозно. В эти дни вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется – захотеть. И обязательно станете.В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса. Но лесов на всех может и не хватить.Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете – отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг. В ближайшее время стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, а толку не будет.Вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки – уж она-то никогда не откажет.