У меня с дочкой большие расхождения в том, как надо растить ребенка. Внучке четыре года, и девочка постоянно капризничает, потому что часто болеет, простужается. А моя дочь полагает, что все наоборот – малышка потому и болеет, что всегда капризна. Кто рассудит? Инна Матвеевна

В начале XXI века родился новый научный подход к природе заболеваний — динамическая психиатрия. Основная концепция подхода в том, что не существует чисто психических или телесных заболеваний и подавляющее большинство болезней возникает в раннем детском возрасте на нервной почве.Основные положения этого подхода перекликаются с народными наблюдениями и приметами. Например, расстроенный, капризный ребенок легче подхватывает простуду. Часто просыпающийся ночью малыш подвержен диатезу. У ленивого ребенка часто выслушивается шум в сердце.Динамическая психиатрия поставила большой знак вопроса: что при заболеваниях является причиной, а что — следствием?Вот основные положения динамической психиатрии.1. Заболевания суставов и опорно-двигательного аппарата возникают у людей, которых в детстве туго пеленали, запрещали играть в подвижные игры, ограничивали свободу. Это психологическое состояние можно выразить словами: «Хочу, но не могу».2. Бронхиальная астма возникает в результате подавления плача. Казалось бы, это очевидно: рыдающий ребенок хочет быть услышанным, понятым, обласканным. Но ему сурово говорят: «Замолчи, мужчины не плачут» или «Ты уже большая».3. Хронический насморк без видимой причины выдает стремление ребенка отгородиться от неблагоприятного окружения. Во время эмоционального конфликта такой насморк усиливается. Предоставьте малышу самому выбирать себе приятелей. Не оставляйте его с людьми, в чьем присутствии он ощущает психологический дискомфорт. Подавленные эмоции могут стать причиной инфаркта в зрелом возрасте, особенно у мужчин.4. Язвенная болезнь возникает у очень амбициозных и ответственных людей. Если в силу объективных причин такой ребенок не сможет выполнить задание лучше всех, то он может направить агрессию вовнутрь. Такое «самоедство» может привести, в том числе, к язве желудка.5. Хроническая, затаенная агрессия может стать причиной заболеваний печени. Характеристика «желчный человек» очень точно передает стиль поведения таких людей в зрелом возрасте. Соответствуя, казалось бы, всем нормам поведения, этот человек при общении не преминет уколоть едким замечанием. Причиной, как правило, являются непроговоренные, неразрешенные конфликты из раннего детства.