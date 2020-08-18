Заключительный матч сезона в Первой лиге харьковский ФК «Металлист 1925» завершил победой, обыграв МФК «Кремень» Полтавский области со счетом 4:2. Однако эта игра уже не практически не имела турнирного значения. Занять место в турнирной таблице, позволяющее выйти в Премьер-лигу, харьковчанам не удалось.– После игры поздравил футболистов с победой и окончанием сезона. Эта победа была нужна нам, поскольку сезон все же надо было закончить на мажорной ноте, – сказал после окончания матча и.о. главного тренера «Металлиста 1925» Вячеслав Хруслов. – Видел, что ребята получали удовольствие от игры. Они выполнили все, что мы от них требовали.
Победе предшествовало множество поражений, и главная цель – выход в Премьер-лигу – не достигнута. Смена тренеров, коронавирус и вынужденный перерыв в чемпионате – все это не могло не сказаться на настроении и на качестве игры.
Что касается нового сезона, то пока ничего конкретного и.о главного тренера сказать не может.
– Начнем встречаться с футболистами, ведь у многих ребят заканчивается контракт, – сообщил Вячеслав Хруслов.
Между тем генеральный директор клуба Владимир Линке подал заявление об отставке и решением экстренного собрания учредителей заявление было удовлетворено.
– Я так решил, потому что команда второй год подряд не выполняет поставленную задачу, – прокомментировал свое решение Владимир Линке. – Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения. Я решил уйти в отставку по собственному желанию. Основатели клуба отнеслись с пониманием. Спасибо всем за сотрудничество! Буду продолжать что-то делать в футболе.
Временно исполнять обязанности генерального директора будет Антон Иванов, который до этого работал заместителем генерального директора по финансовым вопросам.
И это не единственная потеря клуба на данном этапе. После заключительного матча сезона сотрудничество с ФК «Металлист 1925» прекратил его многолетний капитан и лучший бомбардир в истории Сергей Давыдов.