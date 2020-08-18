Заключительный матч сезона в Первой лиге харьковский ФК «Металлист 1925» завершил победой, обыграв МФК «Кремень» Полтавский области со счетом 4:2. Однако эта игра уже не практически не имела турнирного значения. Занять место в турнирной таблице, позволяющее выйти в Премьер-лигу, харьковчанам не удалось.

– После игры поздравил футболистов с победой и окончанием сезона. Эта победа была нужна нам, поскольку сезон все же надо было закончить на мажорной ноте, – сказал после окончания матча и.о. главного тренера «Металлиста 1925» Вячеслав Хруслов. – Видел, что ребята получали удовольствие от игры. Они выполнили все, что мы от них требовали.Победе предшествовало множество поражений, и главная цель – выход в Премьер-лигу – не достигнута. Смена тренеров, коронавирус и вынужденный перерыв в чемпионате – все это не могло не сказаться на настроении и на качестве игры.Что касается нового сезона, то пока ничего конкретного и.о главного тренера сказать не может.– Начнем встречаться с футболистами, ведь у многих ребят заканчивается контракт, – сообщил Вячеслав Хруслов.Между тем генеральный директор клуба Владимир Линке подал заявление об отставке и решением экстренного собрания учредителей заявление было удовлетворено.– Я так решил, потому что команда второй год подряд не выполняет поставленную задачу, – прокомментировал свое решение Владимир Линке. – Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения. Я решил уйти в отставку по собственному желанию. Основатели клуба отнеслись с пониманием. Спасибо всем за сотрудничество! Буду продолжать что-то делать в футболе.Временно исполнять обязанности генерального директора будет Антон Иванов, который до этого работал заместителем генерального директора по финансовым вопросам.И это не единственная потеря клуба на данном этапе. После заключительного матча сезона сотрудничество с ФК «Металлист 1925» прекратил его многолетний капитан и лучший бомбардир в истории Сергей Давыдов.