Тело 39-летнего харьковчанина обнаружили соседи во дворе многоэтажного дома по проспекту Победы.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, погибший находился в гостях у своей знакомой, в то время как туда пришли сотрудники уголовного розыска с целью проверить причастность мужчины к совершению преступления.- Хозяйка квартиры добровольно впустила полицейских в дом и сообщила, что мужчина находится в квартире, - рассказал ГУ НП Валерий Сокуренко. - Однако полицейские его в квартире не нашли.Как позже выяснилось, мужчина перелез через балкон 8 этажа, не удержался и сорвался с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.На данный момент Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Убийство)