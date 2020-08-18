Об этом сообщает телеграм-канал «ВЕХА».

«18-ти летнему водителю грозит до 8 лет тюрьмы.Полиция установила водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Это произошло вчера, на Московском проспекте в 22:00. Известно, что 21-летний парень перебегал дорогу не по переходу. «Volkswagen Passat» на большой скорости сбил его и скрылся с места аварии. Пешеход погиб, а водителя разыскала полиция.Так в одночасье оборвалась жизнь 21 летнего парня и сломалась судьба 18 летнего. Не летайте»,- сказано в комментарии канала.