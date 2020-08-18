Водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов будет прекращено с 8:00 19 августа до 8:00 20 августа.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью их подготовки к работе в осенне-зимний период.Водоснабжение будет временно прекращено в части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченной:- ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Академика Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Юбилейным, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владимира Зубенко, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой.Со списком адресов можно ознакомиться здесь Телефон для справок: