В 2020-2021 маркетинговом году экспортерам разрешат поставить за рубеж 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

Об этом 17 августа сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.- Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый году - это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн, - сказал глава Минэкономики Игорь Петрашко.В министерстве также отметили, что стороны могут пересмотреть согласованные цифры в 4-м квартале в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата.Сейчас ожидается, что урожай зерна Украине составит 72,1 млн тонн зерна.