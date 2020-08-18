По состоянию на 18 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 5 005 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 8 238 подозрений на COVID-19, из которых 6 360 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 46 человек, из них 38 - жители Харькова. Также за это время 2 714 пациентов выздоровели, 163 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 1 616 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 116 человек умерли, 48 925 - выздоровели.