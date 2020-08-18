В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителям разрешат преподавать без маски. Но в школах "оранжевой" зоны преподаватели должны носить защитный щиток.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021".- Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах оранжевой зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс, – отметил Ляшко.По его словам учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди жителей и определением Харькова в «оранжевую» зону, в городе с 17 августа, ужесточили карантинные ограничения.