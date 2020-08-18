Об этом сообщил телеграм-канал «ВЕХА».

«Налетай, торопись, покупай... но помни: Туберкулез устойчив к холоду, теплу, влаге и свету. Палочка Коха живет в земле 40 лет, а в высохшей мокроте на мебели, книгах, посуде, стенах, белье сохраняет свои свойства в течение нескольких месяцев.В 2022 году на месте тубдиспансера по ул. Маршала Бажанова планируют возвести 10-этажный дом бизнес-класса с подземным паркингом.Помещения на первом этаже хотят отвести под коммерческие нужды. Дом строят в форме буквы П, внутри которой разместят детскую площадку.Стоимость квадратного метра площади составляет 28 тысяч гривен. Самая скромная однокомнатная квартира площадью 35 м кв обойдется в 980 тысяч гривен, а "трешка" в 108 м кв стоит около 3 миллионов гривен.Конечно, коренных жителей этого района можно было бы расспросить о «безопасности» этого места.Как мамы и бабушки в далекие советские времена запрещали детям заходить на территорию диспансера. Но страшное здание и заросшая территория, высохшие старики, привлекали детей больше, чем отпугивали. И это был кратчайший пеший путь с Маршала Бажанова, на Революции. А там школа номер 1 им Ленина, музыкалка шестая. Детям удобней было пробегать через двор. Захватил дыхание и бежишь, что есть сил.Не думали о последствиях, как и сейчас. Может стоит? Так что думайТЕ»,- сказано в сообщении канала.