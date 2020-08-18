С начала карантина в Харьковской области увеличилось количество желающих служить в Вооруженных силах Украины по контракту. В этом году контракт о прохождении службы в армии подписали 1100 харьковчан.

По информации Оперативного командования "Восток" ВСУ, в течение последних месяцев средний возраст кандидатов на службу по контракту значительно уменьшился.– Если сравнивать нынешний период с концом 2019 года – началом 2020 года, то раньше в районные военкоматы приходили в основном 35–40-летние, – говорит офицера областного военного комиссариата Андрей Котенко. – Примерно с мая видим у себя сотни лиц в возрасте от 18 до 24 лет. За последние три месяца средний возраст призывников составляет около 28 лет.По словам офицера, с начала карантина среди призывников значительно увеличилось количество запасников из числа участников АТО/ООС.– Люди с боевым опытом просят направить их именно в те части или подразделения, где раньше служили и остались их товарищи. К примеру, на протяжении июля мы призвали более 210 человек, из них около 60 имеют удостоверение участника боевых действий, еще столько же – без боевого опыта, но ранее служили по контракту. То есть многие июльские призывники-контрактники уже носили военные погоны и придут в воинские части хорошо подготовленными, – считает Андрей Котенко.По данным областного военного комиссара Юрия Калгушкина, с начала года более 1100 жителей региона решили подписать контракт с ВС Украины.