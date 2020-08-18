Канадское Агентство общественного здравоохранения и Университет Манитобы выпустили заявление: одежда и маски из хлопка предотвратят попадание SARS-CoV-2 на кожу и слизистые.

Исследование показало, что вирус распадается на этой ткани менее чем за сутки, даже без специальной обработки.Был проведен эксперимент, который позволил проанализировать стабильность SARS-CoV-2 на экспериментально загрязненных средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Вирус поместили на восемь разных материалов: нитриловые перчатки, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Наблюдения продолжались три недели. Выяснилось: при нанесении на ткань из 100%-го хлопка вирус деградировал менее чем за сутки до невыявляемых значений.Известно, что хлопок медленно сохнет, так как обладает высокой гигроскопичностью, а коронавирус боится влаги. Продолжительность нахождения вируса на поверхности (скорость высыхания капель с вирусом) зависит, в том числе, от пористости материала и от того, насколько капли подвержены воздействию окружающей среды, включая солнце.