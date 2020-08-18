Харьковские дорожники приступили к ремонту еще одного участка пр. Юбилейного.

Как сообщил прораб Одумамвен Феликс Оморун, месяц назад был отремонтирован участок проспекта от ул. Гвардейцев Широнинцев до пр. Тракторостроителей. Теперь начался ремонт дороги от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе.- Будем менять старый борт на новый, дождеприемные колодцы. В то же время мы проводим работу на остановках, где понижаем бордюры для удобства пассажиров, выходящих из общественного транспорта, - отметил прораб.По его словам, на следующей неделе начнется ремонт другой полосы пр. Юбилейного - в направлении ул. Гвардейцев Широнинцев.