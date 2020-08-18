Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Бывшее БТИ, а теперь «Дом недвижимости» откроют к 23 августа.Как обещает градоначальник, Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса - доступного, прозрачного и быстрого, где будут доступны 104 услуги.Тут будут размещены профильные исполнительные органы городской власти:-Департаменты регистрации и территориального контроля;-Харьковское бюро технической инвентаризации;-Центр административных услуг, особенностью которого станет «мгновенная» (в течение 15 мин) услуга по регистрации / снятию с регистрации места жительства»,- сказано в сообщении канала.