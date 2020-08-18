Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Бывшее БТИ, а теперь «Дом недвижимости» откроют к 23 августа.

Как обещает градоначальник, Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса -  доступного, прозрачного и быстрого, где будут доступны 104 услуги.
 
Тут будут размещены профильные исполнительные органы городской власти:

-Департаменты регистрации и территориального контроля;

-Харьковское бюро технической инвентаризации;

-Центр административных услуг, особенностью которого станет «мгновенная» (в течение 15 мин) услуга по регистрации / снятию с регистрации места жительства»,- сказано в сообщении канала.

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