В Украине вступили в силу основные положения закона «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», согласно которому производители должны маркировать свою продукцию по европейским нормам.

По словам генерального директора ГП «Харьковстандартметрология» Владимира Величко, в последние годы на качество продуктов питания очень много нареканий. Даже ответственные потребители, которые внимательно читают маркировку перед тем, как что-то купить в магазине, жалуются на неправдивость надписей на этикетках.– Именно поэтому возникла необходимость внедрить европейский подход к маркировке продуктов питания, – отмечает Владимир Величко.Что же представляет собой маркировка? Согласно закону, маркировка – условные обозначения, рисунок, штриховой код, которые наносятся, в зависимости от конкретных условий, непосредственно на изделие, упаковку (тару), ярлык, этикетку или сопроводительную документацию.– Теперь шрифт на этикетке должен быть четким, разборчивым и контрастным. Надписи должны быть точными и размещаться на видном месте. Их нельзя прятать за картинками, графиками и т. п. Информация об аллергенах, находящихся в составе продукта, должна выделяться на фоне общей надписи: цветом, шрифтом или стилем. Высота малых букв должна быть не менее 1,2 миллиметра, то есть буквами большего размера можно писать, а вот меньшего – ни в коем случае, – рассказывает Владимир Величко. – Кстати, до принятия этих изменений минимальная высота составляла 0,8 миллиметра. Однако есть некоторые исключения: если при использовании упаковки или тары площадь самой поверхности меньше 80 квадратных сантиметров, высота малых букв должна равняться или превышать 0,9 миллиметра.В сегодняшней ситуации, когда почти отсутствует контроль на рынке, производители любят «экспериментировать» не только с составом продукта, но и с маркировкой. К примеру, подают ложную информацию о составе или приписывают своим продуктам удивительные свойства. Однако законодательные новации запрещают это делать.– Ведь в законе четко прописано, что информация о продуктах питания должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя. В то же время она не может вводить в заблуждение. В частности, не разрешается приписывать продукту неприсущие ему свойства или последствия потребления. К примеру, выпьешь такой-то кисломолочный напиток – вылечишься от болезни, – отмечает Владимир Величко. – Запрещает закон также приписывать продукту эксклюзивные характеристики, если на рынке есть аналоги с такими же параметрами.Не должно вводить в заблуждение и предположение, которое можно сделать из-за внешнего вида продукта, его описания или графического изображения о наличии в составе определенного компонента или ингредиента, если он заменен.– Скажем, продаются пирожные в коробке с нарисованными на ней апельсинами, но в их составе апельсинов вообще нет, зато есть искусственная добавка с соответствующим ароматом. Это уже является нарушением закона, – отмечает Владимир Величко.Также специалист отмечает, что вся информация должна наноситься на украинском языке. Допускаются надписи на других языках, но это делается исключительно по желанию оператора рынка.