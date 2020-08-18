В Украине вступили в силу основные положения закона «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», согласно которому производители должны маркировать свою продукцию по европейским нормам.По словам генерального директора ГП «Харьковстандартметрология» Владимира Величко, в последние годы на качество продуктов питания очень много нареканий. Даже ответственные потребители, которые внимательно читают маркировку перед тем, как что-то купить в магазине, жалуются на неправдивость надписей на этикетках.
– Именно поэтому возникла необходимость внедрить европейский подход к маркировке продуктов питания, – отмечает Владимир Величко.
Что же представляет собой маркировка? Согласно закону, маркировка – условные обозначения, рисунок, штриховой код, которые наносятся, в зависимости от конкретных условий, непосредственно на изделие, упаковку (тару), ярлык, этикетку или сопроводительную документацию.
– Теперь шрифт на этикетке должен быть четким, разборчивым и контрастным. Надписи должны быть точными и размещаться на видном месте. Их нельзя прятать за картинками, графиками и т. п. Информация об аллергенах, находящихся в составе продукта, должна выделяться на фоне общей надписи: цветом, шрифтом или стилем. Высота малых букв должна быть не менее 1,2 миллиметра, то есть буквами большего размера можно писать, а вот меньшего – ни в коем случае, – рассказывает Владимир Величко. – Кстати, до принятия этих изменений минимальная высота составляла 0,8 миллиметра. Однако есть некоторые исключения: если при использовании упаковки или тары площадь самой поверхности меньше 80 квадратных сантиметров, высота малых букв должна равняться или превышать 0,9 миллиметра.
В сегодняшней ситуации, когда почти отсутствует контроль на рынке, производители любят «экспериментировать» не только с составом продукта, но и с маркировкой. К примеру, подают ложную информацию о составе или приписывают своим продуктам удивительные свойства. Однако законодательные новации запрещают это делать.
– Ведь в законе четко прописано, что информация о продуктах питания должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя. В то же время она не может вводить в заблуждение. В частности, не разрешается приписывать продукту неприсущие ему свойства или последствия потребления. К примеру, выпьешь такой-то кисломолочный напиток – вылечишься от болезни, – отмечает Владимир Величко. – Запрещает закон также приписывать продукту эксклюзивные характеристики, если на рынке есть аналоги с такими же параметрами.
Не должно вводить в заблуждение и предположение, которое можно сделать из-за внешнего вида продукта, его описания или графического изображения о наличии в составе определенного компонента или ингредиента, если он заменен.
– Скажем, продаются пирожные в коробке с нарисованными на ней апельсинами, но в их составе апельсинов вообще нет, зато есть искусственная добавка с соответствующим ароматом. Это уже является нарушением закона, – отмечает Владимир Величко.
Также специалист отмечает, что вся информация должна наноситься на украинском языке. Допускаются надписи на других языках, но это делается исключительно по желанию оператора рынка.