За семь месяцев в 2020 г. крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1 млрд. 425 млн. грн.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.В частности, в июле 2020 г. в местный бюджет было уплачено 207,4 млн. грн.Наибольшие суммы в местный бюджет уплатили следующие харьковские предприятия:- Южная железная дорога;- АО "Харьковоблэнерго";- АВЕК;- АО "Трест Жилстрой-1";- КП "Харьковские тепловые сети";- АО "Турбоатом";- ООО "Плариум Юкрейн";- ГП завод "Электротяжмаш".