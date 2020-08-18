За семь месяцев в 2020 г. крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1 млрд. 425 млн. грн.Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
В частности, в июле 2020 г. в местный бюджет было уплачено 207,4 млн. грн.
Наибольшие суммы в местный бюджет уплатили следующие харьковские предприятия:
- Южная железная дорога;
- АО "Харьковоблэнерго";
- АВЕК;
- АО "Трест Жилстрой-1";
- КП "Харьковские тепловые сети";
- АО "Турбоатом";
- ООО "Плариум Юкрейн";
- ГП завод "Электротяжмаш".