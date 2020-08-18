Соответствующее распоряжение подписал председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.Как сообщают журналисты издания NewsRoom, Директором Департамента градостроительства и архитектуры Харьковской ОГА стал Антон Коротковских, который в своей декларации за 2017 году указал, что является совладельцем компании "Архитектурно-проектное бюро "Атриум". Эта компания фигурирует в уголовном производстве о подделке документов не недвижимость.
Согласно материалам дела, в течение 2017-2018 годов злоумышленники нелегально оформили право собственности на несколько десятков зданий и помещений. В этом, по мнению следствия, им помогла компания "Атриум", которая изготовила поддельную техдокументацию.