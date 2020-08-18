Сегодня в Украине нет легального способа купить лекарства в интернете. Магазины, которые предоставляют такую услугу, делают это незаконно, и нет никакой гарантии, что лекарства настоящие и хранились в надлежащих условиях. Верховная Рада намерена легализовать торговлю лекарствами в сети.

Аптеки должны получить лицензию

Интернет-торговлю никто не контролирует

Сначала электронный рецепт

Какие правила будут действовать на интернет-рынке медицинских препаратов, рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля.Законопроект №3615-1, который Верховная Рада приняла в первом чтении 14 июля, предлагает ввести электронную торговлю лекарственными средствами, основываясь на правилах Европейского Союза. В частности, документ позволяет виртуальную продажу медикаментов, отпускаемых без рецепта, а также рецептурных препаратов при наличии электронного рецепта.Доставка заказов будет осуществляться от аптеки курьером, курьерской или почтовой службами, которые будут иметь соответствующие договоры с продавцами.Чтобы продавать лекарства онлайн, аптеки должны получить специальную лицензию. Список лицензионных интернет-аптек будет содержаться на сайте контролирующего госоргана, поэтому каждый, кто покупает лекарства в сети, сможет проверить надежность продавца.Более того, все лицензионные интернет-аптеки будут иметь на своих сайтах официальный логотип, а также ссылку на сайт органа госконтроля.По мнению авторов законопроекта, он предоставляет следующие преимущества для украинцев и операторов фармацевтического рынка: защищает потребителя от возможных рисков (связанных с распространением лекарств ненадлежащего качества и нарушениями процесса транспортировки, хранения и выпуска); дает возможность получить надлежащее обеспечение лекарственными средствами в удобном новом формате; создает легальные условия для обеспечения лекарствами тяжелобольных, маломобильных пациентов, пожилых, а также для людей в самых отдаленных уголках страны.Инициаторы легализации интернет-торговли медпрепаратами утверждают, что новый закон поможет приблизиться к решению двух крупных проблем, которые влияют сегодня на аптечный рынок, – фальсифицированные препараты и самолечение.Собственно, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине около 10% лекарств не соответствует стандартам качества. По другим подсчетам, этот показатель достигает 40%. А в интернете процент некачественных или поддельных лекарств еще выше.Согласно информации ВОЗ, лекарственные средства, купленные через нелегальные интернет-аптеки, скрывающие свой физический адрес, в половине случаев являются контрафактными. Это не значит, что они обязательно фальсифицированы. Однако никто не может гарантировать лечебный эффект таких медицинских средств, ведь никакого контроля за их ввозом или хранением нет. По словам экспертов, это приводит к тому, что люди теряют доверие не только к лекарствам, но и к врачам, которые их выписывают.Более того, бесконтрольная покупка медикаментов в интернете усугубляет проблему самолечения. Ведь на сайте нет квалифицированного провизора, который может отговорить от покупки ненужных лекарств.– Роль аптеки – не только в продаже лекарственных препаратов, это еще сопровождение пациента, так называемая фармацевтическая помощь, – считает директор Департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контроля за наркотиками Елена Речкина.По ее словам, в онлайн-продаже лекарств эта функция также должна присутствовать.По мнению экспертов, лицензионная электронная торговля лекарствами не только снизит количество фальсификата на рынке, но и позволит снизить цену на некоторые препараты.– Такая торговля благодаря конкуренции сделает препараты дешевле и более доступными для населения, – говорят в комитете ВР по вопросам здоровья нации. – Потребитель сможет сам решать: покупать лекарства на официальном сайте или рисковать на сомнительных онлайн-платформах, у которых нет лицензии. Уверен, что украинцы сделают выбор в пользу официальных, лицензированных компаний.В Европейской бизнес-ассоциации считают, что официальная онлайн-торговля лекарствами позволит получить новые инструменты прогнозирования и контроля за оборотом лекарственных средств, а также будет способствовать дальнейшему внедрению электронного рецепта.Однако, по мнению экспертов, сначала нужно наладить продажу безрецептурных препаратов и только с полноценным использованием электронного рецепта – рецептурных лекарств. Также в медицинской среде подчеркивают необходимость четких механизмов контроля безопасной доставки лекарств по почте.Сейчас обсуждение законопроекта продолжается. Поскольку депутаты уже ушли на каникулы, то принять финальный документ они смогут не раньше осени.