Июль стал вторым месяцем работы аэропорта Харьков после карантинного перерыва. За это время регулярные рейсы авиакомпании возобновили Ryanair и Pegasus Airlines.

Авиакомпании Azur Air Ukraine, МАУ, SkyUp Airlines и Windrose открыли чартерные перелеты. Лоукост-перевозчик Wizz Air запустил новые направления в Берлин (Шенефельд) и Таллинн, а Ryanair – в Милан (Бергамо), сообщили в пресс-службе аэропорта.– Всего в июле услугами аэропорта воспользовались 54 тысячи пассажиров: 45,8 тыс. – международными рейсами, 8,2 тыс. – внутренними. Для сравнения, в июне перелетами воспользовались лишь 1,6 тыс. пассажиров, – говорят в пресс-службе. – В июле было выполнено 407 вылетов – лишь на 23% меньше, чем в июле 2019 года. Международных вылетов осуществлено 218, внутренних – 189.Что касается новых направлений, Wizz Air объявил о старте продаж билетов на новые рейсы Харьков – Милан (Мальпенса), которые откроются 26 октября, и Харьков – Венеция (Тревизо), которые запустятся 30 марта 2021 года.