На высохшем озере Бонневилль в США зафиксировали новый мировой рекорд скорости на суше среди автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Рекорд установил стримлайнер Speed Demon, который разогнался до 774 километров в час. Средняя скорость двух заездов составила 757 км/ч, но и этого хватило для рекорда, так как это превосходит более чем на 32 километра предыдущий рекорд, установленный Дэнни Томпсоном на Challenger 2 в 2018 году.Стоит отметить, что рекорды принадлежат мужчины почтенного возраста: Томпсону в 2018 году было 69 лет, а новый рекорд принадлежит 71-летнему Джорджу Потиту.Автомобиль Speed Demon, выполненный в стиле стримлайнер, имеет шестилитровый V8-двигатель от Chevrolet, он имеет мощность в 2,5 тысячи лошадиных сил. Агрегат работает вместе с семиступенчатой коробкой передач.