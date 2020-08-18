Пилотный проект по оснащению учреждений образования системами бесконтактного контроля доступа в помещение со скринингом температуры тела стартовал в лицее №89 и гимназии №116.

Как сообщил 18 августа советник Харьковского городского головы по информационным технологиям Александр Попов, два вида устройства, различные по внешним характеристикам и функционалу, установлены в тестовом режиме в двух школах, где учится большое количество детей. Каждый прибор оснащен системой распознавания лиц и возможностью бесконтактного измерения температуры тела - в одном случае по руке, в другом - по лицу.- По инициативе мэра мы направили разным производителям запросы о том, что ищем для города подобные устройства. Нам постоянно приходят предложения с разными ценами. В данном случае оборудование нам бесплатно предоставили две харьковские фирмы, которые сами смонтировали его и занимаются его обслуживанием, - сообщил Александр Попов.Руководство школ инициативу поддерживает. Как отметила заместитель директора лицея №89 Анна Жозе да Коста, система очень актуальна в условиях пандемии коронавируса и позволит не впускать в помещение школы учащихся и персонал с признаками болезни либо посторонних.- В базу данных будут внесены фото учеников, учителей и технического персонала. Система с расстояния до полуметра распознает лицо входящего человека и измеряет его температуру. Если человека в базе нет, звучит сигнал, что это незнакомец, и охранник не впускает его в школу, - рассказала завуч.Также на входе будет дежурить медсестра, и если у взрослого или ребенка окажется повышенная температура, медработник измеряет ее еще раз, звонит родителям и отправляет ученика домой.Александр Попов отметил, что в тестовом режиме бесконтактные системы будут работать до конца сентября. Новые устройства планируется установить и в других учреждениях образования.- По итогам пилотного проекта мы отработаем организационные вопросы с администрацией школ, в частности, как ликвидировать очереди на входе, сдвинуть немного расписание и т.д., и выберем лучшее решение для школ, - подчеркнул советник мэра.В дальнейших планах города - наиболее оптимальный вариант устройств установить во всех учреждениях образования.Отметим, в прошлом году в лицее №89 был внедрен еще один пилотный проект «Ошкола», в рамках которого учащихся обеспечили электронными дневниками, что позволило родителям дистанционно контролировать успеваемость детей.- В следующем году этот проект продолжится, и мы обратились к организаторам двух пилотных проектов с просьбой объединить их. Это даст возможность родителям получать информацию и о том, когда ребенок пришел в школу, во сколько ушел, и о состоянии его здоровья, - отметила Анна Жозе да Коста.