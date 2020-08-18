Украина и Великобритания достигли ряд договоренностей в оборонном секторе, сообщил во вторник министр обороны Украины Андрей Таран на брифинге с британским коллегой Беном Уоллесом.

- Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно оценке ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, - сказал он.Таран отметил, что украинская и британская делегации выделили приоритеты военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании.Кроме того, министр поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку Украины и плодотворное двустороннее сотрудничество.В свою очередь Уоллес поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств по многим направлениям и заверил в неизменности позиции правительства Великобритании по поддержке Украины в современных условиях по безопасности.