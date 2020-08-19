В прошлом году промышленные предприятия выбросили в атмосферу 1,55 миллиона тонн вредных веществ, сообщает Государственная служба статистики. Самые "грязные" в этом смысле – Донецкая и Днепропетровская области.

Харьковская область, по данным Госстата, заняла по этим показателям шестое место. Самыми «чистыми» оказались Николаевская, Херсонская и Закарпатская области.Что касается компаний-загрязнителей, то антирейтинг, как прежде, возглавляют крупные металлургические предприятия в Донецкой и Днепропетровской областях.В Харьковской области самым большим загрязнителем воздуха Госстат называет Змиевскую ТЭС, которая входит в пятерку крупнейших в стране. Предприятие занимает десятую строчку антирейтинга.