НАЭК Энергоатом не допустил Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) к внеплановой проверке.

Об этом сообщает НАПК на своей странице в Facebook.- НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на Энергоатоме, поэтому была начата антикоррупционная проверка на предприятии. Однако, наших сотрудников даже не пустили на территорию компании, - сообщил глава НАПК Александр Новиков.Это первый случай, когда сотрудников агентства не допускают к проведению проверки, добавил Новиков.Акт о недопуске на предприятие подписал и.о. президента Энегоатома Петр Котин. НАПК, в свою очередь, вынес Котину соответствующее предписание.В случае повторного недопуска, агентство составит административный протокол, говорится в сообщении.В целом НАПК провело 138 антикоррупционных проверок, в том числе в Министерстве внутренних дел, Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Национальном банке и Государственной экологической инспекции, которая по своей инициативе пригласила сотрудников НАПК в 2020 году.В соответствии с Законом Украины "О противодействии коррупции" НАПК проводит плановые и внеплановые проверки органонов государственной власти и госпредприятий.