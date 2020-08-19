В прошлом месяце в Харькове и области зарегистрировали 650 новых автомобилей. Общая сумма затрат на покупку новых авто в регионе составила 20 миллионов долларов.

Лидером продаж стал французский бренд Renault. В Харькове зарегистрировали 85 автомобилей этой марки на сумму 1,2 миллиона долларов без учета стоимости дополнительного оборудования. В тройку самых популярных марок вошли Toyota и Hyundai, сообщает RST.ua.В рейтинге моделей на первом месте в прошлом месяце в регионе был Renault Sandero. Кроме него были популярны Mazda CX5 и Toyota RAV4.Среди всех зарегистрированных авто 75% составили кроссоверы, 25% – машины с дизельными двигателями, а средний объем двигателя составлял почти 2 тысячи кубических сантиметров.Напомним, в течение января-июня 2020 года в Харькове и области приобрели 2,9 тысячи новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила 30 тысяч долларов. Сумма расходов в первом полугодии в регионе составила 86 миллионов долларов.