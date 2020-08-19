Турция вводит с 20 августа дополнительный таможенный сбор в размере 15-20% на 115 видов украинских товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) со ссылкой на указ президента Турции.Дополнительный таможенный сбор для украинской кондитерской продукции составит 20%, для мучной – 15%, говорится в сообщении.Таким образом, общая ставка турецких таможенных тарифов и сборов для украинской кондитерской продукции выросла до 35-45%."Применение дополнительных таможенных сборов турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и, фактически, полностью заблокирует украинский кондитерский экспорт в Турцию", - отмечает ЕВА.На украинский рынок турецкая кондитерская продукция попадает на более выгодных условиях: ввозная пошлина составляет 5-15% в зависимости от вида продукции, добавляет Европейская бизнес ассоциация.