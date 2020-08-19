Школы в новом учебном году не будут работать только в тех городах или районах, которые попадут в красную зону эпидемической опасности. В остальных зонахобразовательные заведения будут функционировать в обычном режиме– Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, и именно установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.
В остальных зонах – зеленой, желтой, оранжевой – школы будут работать в обычном режиме, но с четким соблюдением правил безопасности, в том числе масочного режима.
Как мы уже писали (ВХ№88 от 11 августа 2020 г.) заходить в школу разрешается только в маске или респираторе, но их можно не использовать во время занятий в помещениях. При выходе в коридор маска обязательна.
Кроме того, на входе во все помещения должны быть места для обработки рук антисептиками. Учебный процесс надо организовать так, чтобы дети как можно меньше передвигались между учебными кабинетами и аудиториями.
Руководитель школы должен позаботиться о том, чтобы расстояние между столами в столовой или буфете было не менее полутора метров и за каждым сидело не более четырех человек. Запрещены также шведские столы и самообслуживание.