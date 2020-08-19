Школы в новом учебном году не будут работать только в тех городах или районах, которые попадут в красную зону эпидемической опасности. В остальных зонахобразовательные заведения будут функционировать в обычном режиме

– Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, и именно установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.В остальных зонах – зеленой, желтой, оранжевой – школы будут работать в обычном режиме, но с четким соблюдением правил безопасности, в том числе масочного режима.Как мы уже писали ( ВХ№88 от 11 августа 2020 г.) заходить в школу разрешается только в маске или респираторе, но их можно не использовать во время занятий в помещениях. При выходе в коридор маска обязательна.Кроме того, на входе во все помещения должны быть места для обработки рук антисептиками. Учебный процесс надо организовать так, чтобы дети как можно меньше передвигались между учебными кабинетами и аудиториями.Руководитель школы должен позаботиться о том, чтобы расстояние между столами в столовой или буфете было не менее полутора метров и за каждым сидело не более четырех человек. Запрещены также шведские столы и самообслуживание.