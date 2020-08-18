События Харьковские школы начали готовиться к началу учебного года (видео) Вечерний Харьков 18.08.2020 567 Учебный процесс в этом году будет проходить по новым правилам. Подробнее в сюжете телеканала "р1" Читайте также Из Харькова в Изюм будет ходить электричка В центре Харькова организовали «ярмарку» по случаю Яблочного Спаса (видео) В городе под Харьковом вспыхнул масштабный пожар в магазине (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Из Харькова в Изюм будет ходить электричка События 14:34 Лента новостей Из Харькова в Изюм будет ходить электричка 14:34 Украина отправила помощь пострадавшим от страшного взрыва в Бейруте 14:16 В центре Харькова организовали «ярмарку» по случаю Яблочного Спаса (видео) 13:54 В городе под Харьковом вспыхнул масштабный пожар в магазине (видео) 13:34 Эксперты НАТО будут тренировать украинских моряков 13:14 В Харькове появятся новые муниципальные парковки 12:55 Юрий Бойко: Главы ВГА должны обеспечить выборы или уйти в отставку 12:38