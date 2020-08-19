Полиция инициировала проверку обстоятельств смерти.

По информации пресс-службы главка, в полицию обратилась жительница дома и сообщила, что с потолка в ванной комнате течет жидкость с неприятным запахом. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух мужчин, один из которых арендовал квартиру. Эксперты установили, что их смерть наступила около недели назад. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. С места происшествия изъяты медицинские шприцы.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».