Мужчина требовал заправить автомобиль такси, на котором приехал в качестве пассажира.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, сообщение о происшествии в городе Изюме поступило в полицию 19 августа около 00:50. По адресу безотлагательно выехала группа реагирования патрульной полиции Изюмского ОП и полиция охраны."На месте происшествия полицейские обнаружили и задержали 25-летнего местного жителя. Мужчина находился в неадекватном состоянии, пытался скрыться от правоохранителей. У правонарушителя изъяты травматический пистолет, патроны, складной нож и другие вещественные доказательства. Они направлены на экспертное исследование. Водитель такси, который привез злоумышленника на заправку, сразу покинул место происшествия, как только увидел, что совершает его клиент", - сообщили в ведомстве.Как выяснилось, ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Он привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, незаконное обращение с оружием и похищение человека.Сейчас по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан и ему грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.