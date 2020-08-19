Пожарным пришлось 20 раз выезжать на тушение пожаров сухостоя.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, подавляющее большинство таких пожаров произошли из-за легкомысленности граждан, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя."Каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях", - подчеркнули в службе по чрезвычайным ситуациям.