Украинской независимости через несколько дней - 29 лет.

На сегодняшний день, одна из фундаментальных функций по защите Украины приходится на военных. Подразделения Национальной гвардии одними из первых встали на защиту территориальной целостности, дав отпор пророссийским вооруженным формированием на востоке страны."Наши военнослужащие получили опыт боевых действий, выполняли ответственные и сложные задачи в рамках АТО и ООС. Многие будут очередную годовщину Независимости как герои. Но мы помним и потери, которые не забыть. 229 гвардейцев погибли во время выполнения задач в районах проведения АТО / ООС и 912 - получили ранения", - рассказали в Нацгвардии.Сегодня Национальная гвардия Украины продолжает нести службу во всех регионах страны (кроме временно оккупированных территорий) по охране общественного порядка, защиты жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, охраны важных государственных объектов и конвоирование подсудимых. Выполняет задачи в условиях мирного, военного состояний и во время чрезвычайных ситуаций.