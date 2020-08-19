Перекладку трубопровода, который обеспечивает водой более 10 тыс. жителей, проводят бригады КП «Харьковводоканал» по пр. Академика Павлова, 140.

Как сообщил директор комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, на этом объекте планируется заменить более 300 м технически изношенного трубопровода диаметром 400 мм.- Работы проводятся в три этапа, первый этап будет завершен до 28 августа. Уже заменили 100 м сетей холодного водоснабжения. Перекладку проводим открытым способом. Меняем старые стальные трубы, которые прослужили более 40 лет, на новые, полиэтиленовые, срок службы которых составляет более 50 лет. На период проведения работ водоснабжение в домах не отключается, - сообщил Николай Завада.По его словам, после выполнения работ будут проведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водовода, что значительно улучшит качество воды, подаваемой в квартиры жителей.Всего с начала года в Московском районе бригады КП «Харьковводоканал» заменили более 1,3 км изношенных сетей холодного водоснабжения. В планах предприятия на 2020 год - переложить по городу более 25 км сетей.