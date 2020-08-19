Чай, как и другие пищевые продукты, имеет свой срок годности. Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше.

По словам экспертов, после окончания срока годности в листовом чае происходит окислительный процесс, разрушаются витамины, а также улетучиваются эфирные масла и аромат. Получается, что после года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного.Кроме того, чай восприимчив к запахам и влажности, поэтому необходимо обеспечить герметичность упаковки. Тара должна быть керамической или стеклянной, металлическую желательно не использовать. В картонной коробке можно хранить чай несколько недель.