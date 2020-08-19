Злоумышленники угнали автомобиль в Кировоградской области.

Как рассказали в Главном управлении Нацполиции Харьковской области, 18 августа в полицию Кировоградской области обратился местный житель. Мужчина заявил, что ночью неизвестные угнали его автомобилем ВАЗ 2110 «Богдан»."Харьковские оперативники получили информацию, что лица, совершившие преступление, на угнанном автомобиль выехали в направлении Харьковской области.Сотрудники отдела по раскрытию угонов транспортных средств Управления уголовного розыска областного главка полиции в результате проведения оперативных мероприятий задержали двух жителей села Верблюживка Кировоградской области 16 и 19 лет. Злоумышленники ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений", - сообщили в ведомстве.На данный момент автомобиль изъят и размещен на штрафплощадке. Задержанные переданы полицейским Кировоградщины, которые проводят по факту их преступной деятельности досудебное расследование.