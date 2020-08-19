Великобритания начинает тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины.Об этом 19 августа сообщил британский министр обороны Бен Уоллес, который находится с визитом в Киеве.
Он также сообщил, что осенью Великобритания направит корабли Королевских ВМС в Черное море, где они проведут тренировку совместно с ВМС ВСУ.
По словам министра, Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков, от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования.
- Инициатива по морской подготовке "сделает возможной еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО, - сообщил Уоллес.
Отмечается, что Минобороны Великобритании увеличивает свою поддержку ВСУ, координируя международную учебную инициативу в сфере военно-морских сил, которая со следующего месяца начнет действовать с участием экспертов Королевских ВМС и стран-партнеров.
Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдение за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся больше стран.