Две дополнительные площадки для организации муниципальных парковок, рассчитанные на 47 машино-мест, были выделены сегодня, 19 августа, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, общая площадь новых парковочных мест составит около 700 кв. м. Кроме того, согласно решению сессии, планируется провести корректировку еще семи муниципальных парковок и увеличить их вместительность еще на 120 мест.Таким образом, всего список муниципальных парковок в городе будет насчитывать 107 площадок общей площадью более 115 тыс. кв. м, рассчитанных на 7 885 автомобилей.