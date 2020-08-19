Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Комментарий из областной детской клинической больницы о состоянии 4 детей, отравившихся крысиным ядом.Напоминаем, 4 детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет в посёлке Липцы отравились крысиным ядом. Сейчас они вместе с родителями находятся в токсикологическом отделении областной детской клинической больницы. По словам врача, состояние детей удовлетворительное.Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции вчера в 15:15»,- сказано в опубликованном комментарии.