Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя запрос ЦИК в адрес СНБО, силовых ведомств и ВГА о ситуации с безопасностью для пересмотра решения, которое отменяло местные выборы в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 18 августа приняла решение обратиться к центральным и местным органам власти и уточнить информацию о ситуации с безопасностью для проведения местных выборов в 18 ОТГ в Луганской и Донецкой областях, которые ранее были отменены. Соответствующий запрос ЦИК отправил в Совет национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Нацполицию, к командующему Объединенных сил, а также к руководству Донецкой и Луганской ОГА.

«Массовые протесты жителей Донбасса против попытки лишить их права голоса, жесткая реакция местных советов, наша активная позиция в этом вопросе заставили власть дрогнуть», – сказал Юрий Бойко.

Теперь, подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров, слово за президентом.

«Решение о том, смогут ли полмиллиона украинских граждан воспользоваться своими конституционными правами на свободные выборы и местное самоуправление, прямо зависит от Владимира Зеленского», – акцентировал политик.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует от президента исполнить свой долг Гаранта Конституции, обеспечить соблюдение прав граждан и создать условия для проведения местных выборов на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

«Полмиллиона человек лишили их конституционного права избирать местную власть, лишили их законного права избирать и быть избранным! Мы считаем, что такое руководство ВГА нужно сменить и назначить тех, кто сможет обеспечить проведение выборов, а не станет искать предлог, как лишить граждан Украины права голоса», – подчеркнул Сопредседатель партии.

«В 2019 году на президентских выборах многие из пятисот тысяч украинских граждан на Донбассе голосовали за действующего президента, а на парламентских – за "Слуг народа". Они надеялись на мир и защиту своих прав, а взамен у них забрали право голосовать. Лучше достойно принять поражение своей партии, чем войти в историю Украины как президент, лишивший граждан права голоса», – резюмировал Юрий Бойко.