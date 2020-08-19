Украина отправила лекарства и продукты в пострадавший от мощного взрыва Бейрут, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook в среду 18 августа.

"Во Всемирный день гуманитарной помощи заместитель министра Дмитрий Сеник принял участие в церемонии отправки украинских медикаментов и продовольствия в Бейрут, пострадавшего от взрывов 4 августа. Уже в ближайшее время груз в сопровождении сотрудников ГСЧС Украины прибудет в ливанскую столицу", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба правительства сообщала о том, что Кабмин выделил 8,4 млн грн на предоставление гуманитарной помощи Ливану. Деньги взяли из резервного фонда Государственного бюджета.Закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и пшеничной муки обеспечили МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией.Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейрута прогремели два мощных взрыва. Источником взрывов стал крупный пожар на складе петард, расположенном возле порта в Бейруте. Позже министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.В результате чего погибли 220 человек (из них 1 гражданин Украины), 110 человек считаются пропавшими без вести, более 6 тыс. Человек пострадали, около 300 тыс. Человек остались без крова.Взрывной волной в радиусе 10 км разрушено и повреждено более 80 тыс. Зданий, 12 медицинских центров, 3 госпиталя, продовольственные склады, дома и автомобили.