Лечение кашля или простуды с помощью мёда превосходит эффект антибиотиков. Новое исследование показало, что этот продукт эффективней признанных лекарств.

Веками человечество использовало мёд в качестве народного средства при раздражающем кашле, болях в горле и обычной простуде. Но исследование теперь показывает, что мёд более эффективен в лечении всех этих расстройств, чем антибиотики или безрецептурные лекарства. Эксперты Оксфордского университета полагают, что врачи должны советовать пациентам несколько ложечек меда для борьбы с распространенными недомоганиями вместо того, чтобы выписывать антибиотики. Неконтролируемый прием лекарств может спровоцировать антибиотикорезистентность.Исследователи провели метаанализ научных работ, сравнивающих эффективность мёда и действия различных препаратов против кашля, антигистаминов и обезболивающих при лечении инфекции верхних дыхательных путей. Основными симптомами этих инфекций являются кашель и простуда. Мёд оказался более эффективен в деле избавления от кашля, болей в горле и других застойных явлений, чем любые другие лекарства. При этом у меда вредных побочных эффектов. Это любимый многими продукт на 36% более эффективен в деле уменьшения частоты приступов кашля, чем лекарства. Тяжесть симптомов кашля мёд уменьшает на 44% лучше лекарственных препаратов.Получены доказательства и того, что мед сокращает , в среднем, на два дня время, необходимое для восстановления после инфекций верхних дыхательных путей. Мёд не зря называют нектаром богов, это недорогой по стоимости, широкодоступный продукт безвреден для здоровья. Авторы исследования считают, что использование меда при лечении инфекций приведет к снижению количества рецептов на антибиотики, что крайне важно для борьбы с антибиотикорезистентностью, пишет The Daily Mail.