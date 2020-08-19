Власть не принимает эффективных мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями, социальные программы не работают, люди не ощущают поддержки государства – такое мнение выразил в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Спасский.

Социальные программы не работают

В чем главная беда государства

Земля должна быть государственной

Избиратель умеет оценивать действия политиков

Тарифы можно снизить

Для инвесторов создается множество проблем

— Спасибо за вопрос, вы попали в точку. Действительно, весь мир переживает сейчас непростое время и всеми силами борется с пандемией. В Украине ситуации такая же, как и во всем мире. Но в своей стране мы не только переживаем пандемию коронавируса, но также страдаем от непрофессионализма власти, которая не принимает эффективных мер по борьбе с вирусом и его последствиями для населения. Вопрос к украинцам: ощущают ли они в такое непростое время заботу руководства страны? Думаю, что в большинстве случаев ответ будет отрицательным. К сожалению, должен констатировать, что социальные программы не работают, для людей не созданы условия поддержки, а ведь многие украинцы во время карантина потеряли работу и нуждаются в социальной помощи. Сказать, что виной всему – пандемия, нельзя. Есть еще непрофессиональные действия чиновников или полное отсутствие каких-либо действий.— Да, действительно были приняты изменения в ряд законов, которые обеспечили поддержку детей, предпринимателей. Их реализация осуществляется, но при этом должен сказать, что таких действий недостаточно, чтобы говорить о всеобщей поддержке населения. Дело в том, что важным аспектом в борьбе с коронавирусом является поддержка медицины, а в течение тех нескольких месяцев, почти полугода, что Украина живет в условиях пандемии, в медицине ничего не изменилось. Ее качество оставляет желать лучшего. В больницах до сих пор не хватает койко-мест, медицинские учреждения не обеспечены необходимой аппаратурой, медикам еле-еле хватает средств индивидуальной защиты. Большая часть того, что есть на сегодня в больницах, куплено за средства меценатов.Только сейчас мы смогли наладить четкий алгоритм тестирования, но утеряно время. Медицинская реформа была проведена непрофессионально, в итоге полностью уничтожена первичная медпомощь.— Я считаю, что должно быть стратегическое планирование, а у нас сейчас наблюдаются хаотичные действия, которые противоречат друг другу. Сначала мы вводим жесткий карантин, в итоге видим рост количества заболевших и отменяем карантин, что приводит к еще большему количеству случаев. Карантинные мероприятия не соблюдаются. Надо четко подготовить население и решить: или мы думаем о развитии экономики даже в столь непростое время, но при этом понимаем, что возможен рост заболеваемости, или принимаем жесткие карантинные меры и ждем, когда вирус отступит.— Если чиновник говорит, что все плохо, потому что в стране карантин, то ему, я считаю, не место на этой должности. Обязанность чиновника – качественно и профессионально выполнять свою работу, а не списывать неудачи и проблемы людей, которые к нему обращаются, на коронавирус. Действительно, время непростое, но механизм управления государством предусматривает разные ситуации, в том числе и такую, в которой мы с вами сейчас оказались. Есть много средств и методов, чтобы бороться с коронавирусом и поддерживать экономику.— Партнерство, как у нас принято говорить, с МВФ подразумевает уважение. Соответственно, цели двух сторон достигаются через уважение друг к другу. А Украина, к сожалению, находится в положении просителя. Нет партнерской позиции продвижения каких-то экономических вопросов, поднятия промышленности, улучшения социальной составляющей населения страны. Речь идет о том, что нам навязывают некие условия – такие, как повышение пенсионного возраста, повышение тарифов, открытие рынка земли и даже сокращение льгот для социально незащищенных слоев населения. Почему так? Нет у нас продуманный политики, которая могла бы обеспечить достойные отношения с Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития. Надо разумно подойти к этому вопросу, учитывая интересы нашей страны и международных партнеров. А у нас получается, что мы живем и пользуемся средствами сейчас, а расплачиваться будут наши дети. Это неправильно.— Например, вопрос рынка земли. Причем мы неоднократно об этом заявляли и лидеры нашей партии вносили законопроекты о продлении моратория на продажу земли. Подход к рынку земли на сегодняшний день неправильный. Важно, чтобы земля осталась в государственной собственности, при этом ее можно было бы сдавать в аренду – как украинцам, так и иностранцам. Налоги будут в государственной казне, а земля останется украинской. У нас же политика в государстве такая – распродать все что только можно, все, что еще осталось. Это ненормальный подход к собственности страны, это пусть в никуда, а надо думать о развитии.— Да, она необходима стране, но реформа должна быть продумана в интересах украинцев. А сейчас нам предложили абсолютно антиукраинский вариант.— Модель рынка земли должна быть полностью наша. Земля для украинцев – одна из самых важных ценностей, она ассоциируется с домом, семьей, родиной. Нельзя просто взять и распродать ее. Через поколение мы поймем, что потеряли свою родину. Большая часть земли всегда должна оставаться в руках украинцев. Мы можем сотрудничать с международными партнерами, но ни в коем случае не передавать им контроль над нашей землей.— Выборы – всегда шанс для избирателей что-то поменять, изменить будущее, выбрать профессионалов. Избиратель прекрасно научился оценивать лозунги и делать выводы, когда они не выполняются политиками при власти. С точки зрения конкурентной борьбы действительно существует здоровая конкуренция, особенно на местах. Плохо, когда в борьбу вступают местные олигархические структуры, которые хотят укрепить свои силы в местных советах. Но как я уже сказал, избиратель умеет объективно оценивать все предвыборные лозунги и действия политиков. Думаю, что избирательная кампания будет интересной. Надеюсь, что украинцы и, в частности, харьковчане сделают правильный выбор в пользу более опытных и профессиональных людей, которые ответственно подходят к выполнению предвыборных обещаний.— К сожалению, у нас в стране на выборах каждый раз используется административный ресурс на местах. Мы находимся в оппозиции, и как оппозиционная партия будет стараться, чтобы выборы прошли честно, демократично и в рамках закона. У нашей партии есть решение глобальных вопросов, которые касаются, в том числе, жизни харьковчан. К сожалению, по многим вопросам страну пытаются разделить на запад и восток, но я считаю, что эти проблемы можно решить путем компромисса, без жесткой позиции, которую занимают как центральная власть, так и местная. Главное для харьковчан – улучшение уровня жизни.— Конечно, я уверен, что будут изменения в составе местных советов. И наша задача – работать над потенциалом Харькова, а он очень велик – экономический, промышленный, социальный, научный. С помощью лобби в местных советах можно сделать многое, так как большая часть финансов сейчас остается на местах. И существует много возможностей. Люди должны видеть, что мы строим, какие у нас планы и сколько это стоит. Сейчас, к сожалению, большая часть масштабных проектов реализуется под выборы.— Наша политическая сила рассчитывает исключительно на победу и для этого есть все основания. На предыдущих выборах харьковчане нас поддержали и дали большой процент доверия. Мы будем стараться не подвести, зайти в местную власть и реализовывать, то, что обещали людям.— Вопрос, который касается социального обеспечения, сегодня очень остро стоит в регионе. Качество социальных услуг низкое, а их цена завышена. Например, тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Мы настроены обосновать в нашей программе снижение тарифов. И мы можем это сделать. Необходимо выявить социально незащищенные слои населения и списать им долги по жилищно-коммунальным услугам. Необходимо привлечь инвесторов, чтобы реанимировать производственный потенциал Харьковщины. Если говорить о сегодняшнем Харькове, то, например, заработная плата находится на низком уровне, и у нас в приоритете – улучшить ситуацию.— Лидеры нашей политической силы неоднократно говорили об этом. Есть соответствующие законопроекты, и это прописано в нашей программе. Нам не стоит закупать ресурсы через посредников. Убрав посредников, можно снизить цену на соответствующий энергоноситель. И для этого не надо создавать регуляторные органы, которых у нас сегодня слишком много. Достаточно просто ликвидировать бюрократическую составляющую и убрать прослойки. Тарифы спокойно можно снизить на 10%.— Об этом надо спросить у действующей власти. Мы сможем это реализовать, находясь в руководящих кабинетах, в том числе на местном уровне.— Я считаю, что стабильность национальной валюты – это доверие населения к государству. А если доверия нет, люди пытаются найти способ сохранить свои сбережения в другой валюте. Если уровень жизни людей повысится, то и доверие к гривне среди населения станет выше. К сожалению, сейчас мы видим хаотичное управление курсом национальной валюты. У нас почему-то меняется глава НБУ – меняется курс валют, проходит посевная – растет доллар.— И это прописано в нашей программе, и лидеры об этом говорят. В первую очередь, это мир – надо закончить войну. Вариантов много, но главное, чтобы население их приняло. Второе – создание благоприятных условий для инвесторов, и это во многом зависит от местной власти. Заходя в громаду, инвестор должен понимать, что он пришел работать, создавать рабочие места и платить налоги. А у нас сейчас для инвесторов создается множество проблем – начиная от подключения электроэнергии и заканчивая неимоверным количеством проверок. Все можно воплотить в жизнь. Достаточно четкой программы и профессионального управления страной.