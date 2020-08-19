Минэкономики Украины скорректировало прогноз относительно производства зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн за счет сокращения показателей по кукурузе.

Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на заявление замминистра Тараса Высоцкого.- Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн, - сказал он.В министерстве отметили, что наибольшие по площади потери потенциального урожая кукурузы получили Черкасская (133,8 тыс. га), Одесская (33,5 тыс. га) и Кировоградская (21,3 тыс. га) области. Существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях. В целом по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе оцениваются в около 2 млн тонн.Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн тонн снижен до 35 млн тонн, следовательно, обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.